Groenen voor duel met VS: ‘Zien waar we staan richting Spelen’

,,Dat roept extra gevoelens op”, zegt Jackie Groenen. ,,Al kan je nu niet van ‘revanche nemen’ spreken, de stemming is heel anders. Dit is een vriendschappelijke wedstrijd, geen WK-finale.”

Volgens de 25-jarige middenvelder van Manchester United, de koploper in de Engelse vrouwencompetitie, wordt het voor Oranje vooral een meetmoment op weg naar Tokio. In de EK-kwalificatie kreeg de Europees kampioen amper tegenstand. ,,Het is heel leuk om weer eens tegen een land als Amerika te spelen. Nu kunnen we echt zien waar we staan richting de Spelen”, zegt Groenen. ,,We hebben stappen gemaakt sinds de WK-finale van vorig jaar. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat uitpakken tegen de VS. Deze wedstrijd komt voor ons op een goed moment.”

In het vrouwenvoetbal maakt Amerika de dienst uit. Met topspeelsters als Megan Rapinoe en Alex Morgan in de ploeg prolongeerde ‘Team USA’ vorig jaar de wereldtitel. ,,Van ontzag was toen geen sprake”, zegt Groenen stellig. “We gingen de finale niet in met het idee: o, we spelen tegen Amerika, komt het wel goed? Nee, we wilden heel graag winnen. Maar zij waren fysiek sterker, na de 1-0 zaten we er op een bepaalde manier doorheen. Natuurlijk mogen we trots zijn met zilver op het WK, maar ik zie het vooral als een gemiste kans. Ik heb die WK-finale nooit teruggezien. Dat is deels bewust, maar voornamelijk onbewust. Na het WK ging ik naar Manchester United. Een nieuwe club, verhuizen, veel hectiek: dan ga je snel door. Dat is ook het leuke aan voetbal: het gaat zo snel, er komt altijd weer iets nieuws.”

Groenen kreeg afgelopen zomer bij ManUnited gezelschap van twee Amerikaanse internationals, Tobin Heath en Christen Press. ,,Goede voetbalsters, zij krikken het niveau omhoog. Ze zorgen ook voor heel veel aandacht voor ons. Het zijn supersterren in Amerika. Van Heath en Press waren na drie dagen bij United al meer shirtjes verkocht dan van de mannen bij elkaar, dat zegt genoeg. Zo af en toe maken ze wel een grapje over de WK-finale. Hopelijk kan ik binnenkort iets terugzeggen”, aldus de middenveldster, die het in Breda weer gaat opnemen tegen haar teamgenotes.