Goudhaantje Traoré heeft te doen met VVV: ‘Dit zie je vooral bij Ajax Onder-12 of Onder-13'

Door Johan Inan

,,Zulke uitslagen maak je vooral in de jeugd mee”, stak de glunderende Traoré na zijn glansrol van wal in De Koel. ,,Je ziet ze wel eens voorbijkomen bij Ajax Onder-12 of Onder-13. De laatste keer dat ik de dubbele cijfers haalde met mijn team moet als kleine jongen ergens in Burkina Faso geweest zijn. Vijf goals maakte ik denk ik twee jaar geleden nog, bij Ajax Cape Town.”

Of hij het gevoel had tegen kinderen te spelen? ,,Nee, maar ik had wel een beetje te doen met VVV. Ze hadden het al moeilijk, laat staan toen een speler met rood werd weggestuurd.” Ajax liep na de flying kick van Christiaan Kum mede door de derde, vierde en vijfde treffer van Traoré uit naar een recordzege. De sterke spits maakt een gigantische sprong in het topscorersklassement en, belangrijker nog: hij toont zich een serieuze kandidaat voor de vacante spitspositie bij Ajax.

Boodschap

Traoré weet niet of hij dinsdag tegen Atalanta Bergamo in de Champions League opnieuw de zegen van trainer Erik ten Hag krijgt. ,,Ik wil eerste spits worden en elke minuut die ik daarvoor krijg, probeer ik te gebruiken om de trainer de boodschap te sturen dat ik er klaar voor ben. Dat doen we allemaal en dat heb ik vandaag ook weer geprobeerd.”

,,Elke speler wil spelen. Ik ook”, gaat Traoré verder. ,,Ik wacht op het moment en dan pak ik alle minuten die ik krijg om mezelf te laten zien.” Zoals zaterdagmiddag tegen VVV, toen hij de op twee na jongste speler werd die vijf keer scoorde in een eredivisieduel. ,,Ik ben ontzettend blij met deze ongelofelijke wedstrijd en ongelooflijk trots dat ik onderdeel uitmaak van deze historische wedstrijd. Ik probeer zo door te gaan.”