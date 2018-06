Goudhaantje Martens: Er zat heel veel venijn in dat schot

Lieke Martens was vanavond weer eens het goudhaantje voor de Oranje Leeuwinnen. Ze was na afloop van de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Slowakije (1-0) opgelucht, maar niet tevreden over het spel van haar ploeg.

Tegen het nog puntloze Slowakije worstelde Nederland, totdat Martens in de extra tijd de fraaie 1-0 binnenschoot. ,,Hij zat er lekker in'', sprak ze na afloop bij Veronica. Door de zege gaan Noorwegen en Nederland op 4 september in een rechtstreeks duel vechten om het enige directe WK-ticket in deze poule.

Klus geklaard dus, maar Martens kon onmogelijk tevreden zijn. ,,Het was lastig. Ik vind ook dat we meer hadden moeten laten zien dan we vandaag gedaan hebben. We zijn gewoon beter, dat moeten we uitdrukken in meer doelpunten'', was ze eerlijk.