Gouden Bal? Frenkie lijkt al wel veel op Modric

Hebben we in Nederland met Frenkie de Jong een toekomstige winnaar van de Gouden Bal in huis? Wat zijn spel betreft zou je de 21-jarige Ajacied in elk geval al wel de natuurlijke opvolger van Luka Modric (33) mogen noemen.

Luka Modric met de Gouden Bal.



Dat Frenkie de Jong misschien wel het grootste talent van Nederland is, lees je zo’n beetje dagelijks. En geen kenner vindt het vreemd dat de middenvelder wordt gelinkt aan tal van Europese topclubs. Bayern München, Paris Saint-Germain, Barcelona en Manchester City volgen de Oranje-international met bovengemiddelde interesse. Maar hoe goed is De Jong – een speler die zelden of nooit een goal maakt of een assist geeft - nu eigenlijk?



Op verzoek van AD Sportwereld vergeleek databureau Opta de statistieken van De Jong met zes gearriveerde allround-middenvelders uit de Europese top: Paul Pogba (Manchester United), Sergio Busquets (Barcelona), Ivan Rakitic (Barcelona), Toni Kroos (Real Madrid), Luka Modric (Real Madrid) en Marco Verratti (PSG), net als de Ajacied veelzijdige moderne spelers.

Uit de cijfers - vanaf de zomer van 2016 - blijkt De Jong het meest te lijken op Gouden Bal-winnaar Modric, ook een voetballer die je op de geijkte lijstjes in de krant niet meteen tegenkomt. In de 65 competitiewedstrijden die de Kroaat in de afgelopen tweeënhalf speelde, scoorde hij slechts twee keer en gaf hij tien keer een beslissende voorzet. Dat is gemiddeld nog lager dan De Jong, die in 38 eredivisieduels goed was voor twee goals en acht assists. Beide spelers moeten het meer hebben van hun spelinzicht en onderscheiden zich met hun passing, dribbels en persoonlijke duels.

Passing

Uit de statistieken komt duidelijk naar voren dat De Jong een speler is die de ballen opeist. Hij passt gemiddeld zelfs meer dan Toni Kroos, die bij Real Madrid altijd dwingend aanwezig is. Bovendien is De Jong uiterst secuur in zijn passing. Ook op de helft van de tegenstander. Van de topspelers met wie De Jong is vergeleken, heeft alleen Kroos een hogere passnauwkeurigheid (91 procent) dan de Ajacied (90 procent). Modric (88 procent) scoort net iets lager, al dient daarbij natuurlijk wel te worden aangetekend dat het niveau in La Liga een stuk hoger ligt dan in de eredivisie.

Dribbels

Net als Modric is De Jong moeilijk van de bal te krijgen en in staat om een man-meer-situatie te creëren door een mannetje te passeren. De Jong is daarbij in 90 procent van de gevallen succesvol, een ongekend hoog percentage. Modric soort namelijk ‘slechts’ 69 procent. Pogba dribbelt gemiddeld vaker (4,2 keer per duel), maar is ook minder succesvol: 64 procent.

Persoonlijke duels

Van De Jong werd beweerd dat hij als centrale verdediger, een positie die hij vorig seizoen geregeld moest vervullen, kwetsbaar was in de duels. Dat blijkt echter niet uit zijn cijfers. De Jong heeft liefst 71 procent van zijn persoonlijke duels gewonnen. Geen andere middenvelder in deze lijst komt boven de 60 procent uit. Modric, die gemiddeld bijna net zo veel duels uitvecht als De Jong, komt in 58 procent van de gevallen als winnaar uit de bus. Pogba, goed voor 16,5 duels per wedstrijd, haalt slechts 54 procent. Busquets en Kroos (60 procent), Verratti (57) en Rakitic (55) scoren eveneens lager dan de Ajacied. Ook hierbij natuurlijk wel de aantekening dat de weerstand in de eredivisie lager is dan in de topcompetities van Europa.

Competitiewedstrijden vanaf 2016-2017 Frenkie de Jong

Wedstrijden: 38

Goals: 2

Assists: 8

Passes (per 90 min.): 88

Passnauwkeurigheid: 91%

Passnauwkeurigheid op vijandelijke helft: 90%

Dribbels: 39

Dribbels (per 90 min.): 2,08

Succespercentage dribbels: 90%

Persoonlijke duels: 301

Persoonlijke duels (per 90 min.): 10,3

Succespercentage duels: 71% Luka Modric

Wedstrijden: 65

Goals: 2

Assists: 10

Passes (per 90 min.): 69

Passnauwkeurigheid: 89 %

Passnauwkeurigheid op vijandelijke helft: 88%

Dribbels: 39

Dribbels (per 90 min.): 2,08

Succespercentage dribbels: 90%

Persoonlijke duels: 540

Persoonlijke duels (per 90 min.): 10,0

Succespercentage duels: 58%