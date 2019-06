Golden Boy 2019: De Ligt kan titel verdedigen, vijf andere Nederlanders genomineerd

De Ligt werd vorig jaar de tweede Nederlander die werd verkozen tot ‘Golden Boy’, de beste speler van 21 jaar of jonger, nadat Rafael van der Vaart in 2003 de allereerste verkiezing had gewonnen. Het gebeurde nog nooit dat een speler de award twee jaar achter elkaar won. Naast De Ligt zijn nog vijf andere Nederlanders genomineerd: Ajacied Jurgen Ekkelenkamp, Feyenoorder Lutsharel Geertruida, Justin Kluivert (AS Roma), Tahith Chong (Manchester United) en Leandro Fernandes (Juventus). AS Monaco-speler Willem Geubbels is eveneens genomineerd. Hij komt uit voor de Franse jeugdelftallen, maar heeft een Nederlandse vader.