Gold Cup gaat definitief aan Lozano voorbij

Sparta dubt over ‘Ramadan-spe­lers’

18:20 Sparta wacht morgenavond de zware opdracht om alsnog de eredivisie te bereiken. In de beslissende finalewedstrijd tegen De Graafschap moet de ploeg van Henk Fraser tenminste twee doelpunten maken na de eerdere 1-2 nederlaag op Het Kasteel. ,,We hebben vertrouwen in een voor ons goed resultaat”, stelt doelman Tim Coremans van de Rotterdamse club.