Goals leveren Tadic drie bijzondere mijlpalen op, nationaliteitenkabinet in Sittard

Speelronde 2Welke mijlpalen kunnen worden bereikt en wat zijn de vermoedelijke opstellingen? Aan de hand van de leukste feitjes en weetjes van statistiekenbureaus GraceNote en Opta blikken we vooruit op de tweede speelronde in de eredivisie.

Vrijdagavond 20.00 uur: Sparta - VVV-Venlo

Herovert VVV-Venlo weer de koppositie na die historische zaterdag 3 augustus van vorige week waarop de club voor het eerst in de eredivisiegeschiedenis de ranglijst aanvoerde? Dan zullen de Limburgers minimaal één punt aan het treffen met Sparta moeten overhouden. Een zekerheidje is een remise allerminst, want de Rotterdammers wonnen de laatste acht thuisduels met VVV. Maar Sparta won achttien jaar geleden voor het laatst de eerste wedstrijd van het seizoen in eigen huis.



Mochten de bezoekers winnen op Het Kasteel dan lukt het hen voor de derde keer in de clubgeschiedenis om de eerste twee wedstrijden van het nieuwe seizoen te winnen. Een historische avond zal het sowieso zijn in Spangen: VVV speelt zijn 750ste eredivisiewedstrijd.

Volledig scherm Verwachte opstelling VVV © AD Volledig scherm Verwachte opstelling Sparta © AD

Zaterdagavond 18.30 uur: FC Groningen - FC Twente

Na acht jaar keert FC Twente-coach Gonzalo García García terug op het oude nest. Hij speelde 49 wedstrijden in het shirt van FC Groningen. Maar kan de hoofdtrainer zijn voormalige club pijn doen? De Tukkers wonnen slechts een van hun laatste negentien eredivisieduels.



Op het fort dat het Noordlease Stadion heet, wacht FC Twente een lastige taak. FC Groningen verloor in 2019 pas één keer in de haast onneembare vesting. Weet de ploeg van García García als tweede ploeg dit kalenderjaar de Groningse muur slechten? Dan evenaart hij zijn landgenoot Albert Ferrer, die als enige Spanjaard ooit een eredivisieduel won. Met Vitesse won hij in 2010-2011 zes keer, maar nooit een uitwedstrijd.

Volledig scherm Verwachte opstelling FC Twente © AD Volledig scherm Verwachte opstelling FC Groningen. © AD

Zaterdagavond 19.45 uur: Ajax - FC Emmen

Als Dusan Tadic tegen FC Emmen het net weet te vinden, dan komt hij in drie illustere rijtjes terecht met enkele grootheden uit het verleden. Als de Ajax-aanvoerder scoort dan evenaart hij Jari Litmanen, die als enige speler elf thuisduels op rij een goal maakte. Ook kan Tadic Luis Suárez evenaren. De Uruguayaan is de enige speler ooit die zestien thuisdoelpunten maakte namens Ajax in één kalenderjaar (2009).



Mocht de Serviër zelfs twee keer scoren tegen FC Emmen, dat vorig seizoen in Amsterdam met 5-0 de boot in ging, dan komt hij op gelijke hoogte met Cees Groot, voorlopig de enige Ajacied die in vier opeenvolgende thuisduels twee keer het net vond. Dit lukte hem in 1961 en 1963. Bij winst is Ajax de eerste club deze eeuw die dertig thuiswedstrijden ongeslagen blijft.

Volledig scherm Verwachte opstelling FC Emmen © AD Volledig scherm Verwachte opstelling Ajax © AD

Zaterdagavond 20.45 uur: Willem II - Vitesse

Vitesse heeft twee jubilarissen in het midden mits ze spelen. Tim Matavz kan zijn tweehonderdste eredivisieduel spelen, geen enkele Sloveen speelde meer dan tachtig duels in de Nederlandse competitie. Ook Thulani Serero staat voor een mijlpaal: zijn 150ste wedstrijd in de eredivisie. Hij moet alleen Kamohelo Mokotjo (159), Glen Salmon (188) en Hans Vonk (433) voor zich dulden.

Ook Willem II kan een bijzondere statistiek overleggen. Dan zal wel moeten worden gewonnen van Vitesse, dat afgelopen jaargang twee keer met de zege aan de haal ging. Mochten de Tilburgers een overwinning boeken, dan is het voor de vierde keer in de clubgeschiedenis dat Willem II zonder puntenverlies blijft in de eerste twee speelronden.

Volledig scherm Verwachte opstelling Vitesse © AD Volledig scherm Verwachte opstelling Willem II © AD

Zondagmiddag 12.15 uur: Fortuna Sittard - Heracles Almelo

Een waar nationaleitenkabinet bij Fortuna Sittard. Hoofdtrainer Sjors Ultee gebruikte in de eerste speelronde tegen AZ (4-0 verlies) liefst elf verschillende nationaliteiten. Van een Albanees tot een Fin en van een Roemeen tot een Slowaak. Alleen vorig seizoen kwamen meer spelers uit verschillende landen uit voor de Limburgers: zestien.

Als Ultee ook zijn tweede duel verliest, is hij net als voormalig Fortuna-coach Henk Duut de tweede in dienst die zijn trainerscarrière met twee nederlagen begint. Dat belooft weinig goeds, want Duut vertrok na dertien speelronden zonder winst. Verlies is niet heel raar tegen Heracles, dat slechts één keer verloor van Fortuna in de afgelopen negen duels.

Volledig scherm Verwachte opstelling Heracles. © AD Volledig scherm Verwachte opstelling Fortuna Sittard © AD

Zondagmiddag 14.30 uur: sc Heerenveen - Feyenoord

Saai zal het niet worden in het Abe Lenstra Stadion. In de afgelopen 44 wedstrijden van sc Heerenveen viel in 43 duels minimaal één doelpunt. Steven Berghuis zou zomaar eens op het scorebord komen te staan, want Heerenveen behoort tot een van zijn favoriete tegenstanders. Alleen tegen Heracles Almelo (negen goals) was de sterspeler vaker bij een doelpunt betrokken dan tegen de Friezen (zes goals, twee assists).

Na elf jaar keert Luciano Narsingh terug op het oude nest. Hij debuteerde op 29 oktober 2008 voor sc Heerenveen tegen Vitesse (0-2 verlies). Als Feyenoord een nederlaag lijdt, dan mag trainer Jaap Stam zich in één adem noemen met Leo Beenhakker. De oud-coach won in 1997-1998 toen ook niet een van zijn eerste twee eredivisiewedstrijden met Feyenoord.

Volledig scherm Verwachte opstelling Feyenoord © AD Volledig scherm Verwachte opstelling Heerenveen © AD

Zondagmiddag 14.30 uur: RKC - AZ

Het is eerder de vraag wanneer de doelpunten worden gemaakt, dan of RKC Waalwijk of AZ scoren. In de laatste zestien ontmoetingen met RKC (alle competities) was AZ telkens trefzeker. Maar juist in uitwedstrijden gaat het voor die club niet van een leien dakje, want de laatste zes uitduels van vorig seizoen won het niet.

RKC lijkt hiermee de ideale tegenstander om deze negatieve reeks te doorbreken. De thuisploeg won slechts één van de laatste elf ontmoetingen en AZ bleef de laatste zeventien duels tegen gepromoveerde teams ongeslagen. Als AZ 'de nul’ houdt in het Mandemakers Stadion dan is het voor de tweede keer in de clubhistorie dat dit in de eerste twee competitiewedstrijden lukt.

Volledig scherm Verwachte opstelling AZ © AD Volledig scherm Verwachte opstelling RKC © AD

Zondagmiddag 14.30 uur: FC Utrecht - PEC Zwolle

Dat de punten in Utrecht blijven, lijkt eerder regel dan uitzondering. De afgelopen twee seizoenen verloor FC Utrecht slechts vier duels en de elf voorgaande ontmoetingen verloor de club slechts één keer van PEC Zwolle, dat in acht uitwedstrijden slechts eenmaal de volledige buit pakte.

Daarmee lijkt coach John van den Brom een mooie mijlpaal evenaren. Het is dertig jaar geleden dat een Utrecht-trainer zijn eerste twee eredivisiewedstrijden won. Cees Loffeld lukte dit voor het laatst.

Volledig scherm Verwachte opstelling PEC © AD Volledig scherm Verwachte opstelling FC Utrecht © AD

Zondagavond 20.00 uur: PSV - ADO Den Haag

Het lijkt uitgesloten dat ADO Den Haag punten pakt in het Philips Stadion, de afgelopen seizoenen een onneembare vesting gebleken. PSV verloor niet één keer op eigen veld sinds de 0-1 nederlaag tegen Feyenoord in september 2016. Toch is het record (53 duels op rij ongeslagen) nog niet geëvenaard. Dan mag PSV de komende vijf wedstrijden in eigen huis niet verliezen.

Tegen ADO lijkt dat uitgesloten. Trainer Alfons Groenendijk won nog nooit van PSV en de laatste 32 eredivisieduels boekte ADO slechts één zege op de Eindhovenaren. In 2011 tekende Wesley Verhoek voor het enige doelpunt: 0-1.