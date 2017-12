Goals in Arena pas na rust verwacht, Galgenwaard is van Feyenoord

Willem II - NAC

• Alleen NAC (257) verloor meer thuiswedstrijden in de eredivisiegeschiedenis dan Willem II (256).

• Willem II won zijn laatste eredivisiethuiswedstrijd tegen NAC met 2-1 (19 september 2014). De ploeg kan nu voor het eerst sinds 1996-1998 twee Eredivisie-thuiswedstrijden op rij winnen van NAC (destijds drie).

• In de laatste zeven eredivisieontmoetingen tussen in Tilburg ging geen van beide teams met een voorsprong de rust in. Desondanks eindigden vijf van deze ontmoetingen niet in een gelijkspel.

Volledig scherm © AD Volledig scherm Opstelling Willem II. © AD

Heerenveen - VVV

• VVV won op eredivisieniveau nog nooit op bezoek bij sc Heerenveen (twee gelijk, vier verloren). De laatste uitzege op de Friezen in alle competities dateert van 1981/82 (0-2 in de Eerste Divisie).

• In de laatste vijf keer dat Heerenveen en VVV elkaar troffen in de eredivisie, vielen er acht doelpunten in de laatste tien minuten van de wedstrijd.



• Sinds 1 oktober pakte alleen VVV (3) minder punten dan Heerenveen 4 (net als FC Twente) in de competitie.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling VVV. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Heerenveen. © AD

Excelsior - PEC Zwolle

• De laatste keer dat Excelsior een eredivisiewedstrijd won van PEC Zwolle was in oktober 1986; in de negen ontmoetingen nadien wonnen de Rotterdammers nooit.

• PEC kwam tot scoren in de laatste elf eredivisiewedstrijden tegen Excelsior (22 treffers in totaal). De laatste keer dat de Zwolse ploeg het net niet wisten te vinden tegen de Kralingers was op 14 oktober 1984 (5-0).



• Mitchell van der Gaag en John van ’t Schip kwamen elkaar als voetballers vijf keer tegen in de eredivisie; Van der Gaag won geen enkele ontmoeting met de huidige trainer van PEC (G2, V3).

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling PEC. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Excelsior. © AD

AZ - Heracles

• Van de dertien voorgaande eredivisie-ontmoetingen tussen deze clubs in Alkmaar won AZ er twaalf en eindigde het één keer in een gelijkspel.

• AZ heeft zijn laatste elf thuisduels met Heracles Almelo in de eredivisie gewonnen. Dat is de langste zegereeks ooit van AZ voor eigen publiek tegen een specifieke tegenstander.

• Wout Weghorst, die slechts tegen twee ploegen betrokken was bij meer eredivisietreffers dan tegen zijn oude club (3; 2 goals, 1 assist) kwam in 42 eredivisieduels voor AZ tot evenveel doelpunten (20) als in zijn 64 eredivisiewedstrijden voor Heracles (20).

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Heracles. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling AZ. © AD

FC Twente - ADO Den Haag

• FC Twente won in de afgelopen vier seizoenen slechts één keer van ADO Den Haag (G3, V4), maar bleef afgelopen seizoen wel ongeslagen tegen de ploeg uit de Hofstad (W1, G1).

• ADO kan de vierde ploeg worden waarvan FC Twente minimaal 25 thuisduels weet te winnen (W24, G8, V3), na FC Utrecht (28), Sparta (27) en NEC (26).

• Vier van de laatste acht eredivisietreffers van FC Twente tegen ADO kwamen voort uit vrije trappen (2 indirect, 2 direct).

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling ADO. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling FC Twente. © AD

Roda JC - FC Groningen

• Al voor de derde keer dit kalenderjaar speelt Roda JC thuis tegen FC Groningen. Op 12 maart won Roda in de Eredivisie met 3-1 en dezelfde uitslag stond op 25 oktober op het bord in de tweede ronde van de KNVB Beker.

• Roda JC verloor slechts één van zijn laatste zeven eredivisie-ontmoetingen met FC Groningen in eigen huis (W4-G2-V1), de 1-2 nederlaag op 27 april 2014.

• Mikhail Rosheuvel was goed voor vier doelpunten of assists (drie treffers, één assist) tegen FC Groningen in de Eredivisie, meer dan tegen elk ander team.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling FC Groningen. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Roda. © AD

Sparta - Vitesse

• Sparta Rotterdam won slechts één van zijn laatste 25 Eredivisie-ontmoetingen met Vitesse, de 1-0 thuisoverwinning op 16 december 2005.



• In de laatste vijf eredivisie-ontmoetingen met Sparta hield Vitesse vier keer de nul. Vitesse kan voor het eerst drie clean sheets op rij houden tegen Sparta.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Vitesse. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Sparta. © AD

FC Utrecht - Feyenoord

• FC Utrecht won slechts één van zijn laatste 21 eredivisieduels met Feyenoord (W1-G7-V13), de 1-2 overwinning in de Kuip op 24 Augustus 2014.

• Thuis won Utrecht al tien eredivisiewedstrijden op rij niet van Feyenoord, sinds 2 overwinningen op rij in 2005 en 2006. Alleen tegen Ajax (15 wedstrijden, 1971-1985) en PSV (14 wedstrijden, 1993-2007) wachtte Utrecht ooit langer op een thuisoverwinning in de Eredivisie.

• Vorig seizoen eindigde dit duel in 3-3. In Galgenwaard stond het 3-1 voor Utrecht tot Nicolai Jørgensen Michiel Kramer diep in blessuretijd een punt redden voor Feyenoord. David Jensen debuteerde in dat duel in de eredivisie.

• Feyenoord scoorde minimaal twee keer in zijn laatste vier eredivisiewedstrijden tegen Utrecht. De laatste langere reeks was van 2007-2009, toen dit in 5 duels op rij lukte.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Feyenoord. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling FC Utrecht. © AD

Ajax - PSV

• Dit wordt de 123e Eredivisie-ontmoeting tussen Ajax en PSV. PSV won 51 keer, Ajax 47 keer en 24 keer werd het een gelijkspel. Daarmee is PSV de enige club in de Eredivisie met een positieve balans tegen Ajax (uit en thuis).

• Ook qua doelsaldo is PSV de enige ploeg met een positieve balans tegen Ajax in de Eredivisie: 204-201.

• PSV speelde 61 Eredivisie-duels uit bij Ajax: W21-G9-V31.

• PSV verloor geen van zijn laatste 3 eredivisieduels in Amsterdam, na er drie wedstrijden op rij te hebben verloren.

• De grootste thuisoverwinning van Ajax op PSV in de Eredivisie was een 5-0 op 22 november 1964. Johan Cruijff, Klaas Nuninga (2) en Sjaak Swart (2) waren de doelpuntenmakers.

• De grootste thuisnederlaag van Ajax in de eredivisie was een 0-4 verlies tegen PSV op 20 maart 2005. De huidige trainer van PSV, Phillip Cocu, en Mark van Bommel (3, één penalty) waren toen de doelpuntenmakers.

• Phillip Cocu en Marcel Keizer ontmoetten elkaar twee keer als speler in de Eredivisie. Op 14 maart 1993 eindigde de wedstrijd tussen Vitesse (Cocu) en Cambuur (Keizer) in 1-1. Op 24 oktober 1993 scoorde Keizer voor Cambuur, maar verloor desondanks met 2-1 van het Vitesse van Cocu.

• Ajax en PSV scoorden dit seizoen allebei precies 28 keer na rust, meer dan de overige zestien Eredivisieteams dit seizoen in 90 minuten wisten te bewerkstelligen.