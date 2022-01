Goal roept bij Erik ten Hag herinneringen op aan Real Madrid: ‘Bal toen ook niet helemaal over de zijlijn’

Waar bij PSV na de op discutabele wijze besliste topper de woede overheerste , was Erik ten Hag vooral trots dat Ajax de koppositie in de eredivisie had heroverd. ,,We kunnen heel tevreden zijn met de manier waarop we hier winnen. We waren rustig aan de bal en de twee doelpunten die we maken zijn plaatjes”, reageerde de trainer van Ajax bij ESPN.

Of de bal in aanloop naar de 1-2 van Noussair Mazraoui over de zijlijn was gegaan, durfde Ten Hag ook na het zien van de beelden niet te zeggen. ,,Optisch lijkt de bal misschien buiten te zijn geweest. Maar de grensrechter, of assistent-scheidsrechter moet ik zeggen, staat er prima voor. Die is op dit soort situaties getraind.”

Voor Ten Hag bracht de treffer herinneringen boven aan het doelpunt dat Ajax in de succesvolle Champions League-campagne van 2018/2019 maakte tegen Real Madrid (1-4). Toen was het Mazraoui die de bal al dan niet binnen hield, waarna Dusan Tadic scoorde. ,,Toen was de bal volgens mij ook niet helemaal over de zijlijn en daar neig ik nu ook aan.”

Mazraoui

Ook Mazraoui moest terugdenken aan het veelbesproken moment in Bernabéu. ,,Nu vroeg ik aan Daley Blind of de bal binnen was gebleven, destijds vroeg Tadic het aan mij. Dat beeldje kwam vandaag wel even in mijn hoofd terug”, zei de rechtsback, die in de 74ste minuut met links doeltreffend uithaalde.

Blind leek bij het begin van die aanval de bal over de lijn te hebben laten gaan, net als Mazraoui drie jaar terug. In beide gevallen oordeelde de arbitrage dat de bal niet in z’n geheel over de zijlijn was gegaan. ,,Daley zei tegen me: ik weet het niet”, aldus Mazraoui. ,,Het was twijfelachtig volgens hem, geen duidelijke ja of nee.”

