Go Ahead in slotfase langs TOP Oss

samenvatting Graven­berch had kramp in beide kuiten: ‘Voelde als Europese topwed­strijd’

19:52 Ryan Gravenberch was na de 2-2 tegen PSV niet te spreken over de openingsfase, maar de manier waarop Ajax in de eerste kraker van het jaar de rug rechtte, kon het talent wel bekoren. ,,Ik vond dat iets meer verdienden, maar met een gelijkspel ben ik ook blij.”