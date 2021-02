Go Ahead houdt zicht op periodetitel na ruime zege bij Jong AZ

Geeft Jans kansen missende Narsingh een 5 of een 7? ‘Zou hem zelfs een 9 geven’

21 februari Luciano Narsingh versierde een strafschop die de 1-0 voor FC Twente opleverde. En de aanvaller leverde de assist bij de 2-0 van Ebuehi. De bij Feyenoord mislukte rechterspits liet na rust echter twee gigantische kansen liggen om FC Twente aan de winst te helpen. Toch was trainer Ron Jans na afloop erg tevreden over zijn aanvaller, die in januari overkwam van Feyenoord. ,,Want de druk op hem was groot omdat hij tegen zijn oude club speelde’’, zei Jans.