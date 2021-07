Go Ahead Eagles zet flinke stappen, maar weg naar ‘duurzaam’ eredivisieverblijf is nog lang

Door Johan Inan



Jarenlang was Go Ahead Eagles een club waar het continu borrelde. Zelfs toen Hans de Koning de Deventenaren in 2016 met een sensationele reeks naar de eredivisie loodste, werd binnen de directie bijvoorbeeld gesteggeld over het al dan niet aanblijven van de hoofdcoach. Robert Maaskant, Leon Vlemmings, Jan van Staa, John Stegeman en Jack de Gier volgden en hadden, ondanks verschillende oorzaken, gemeen dat hun verblijf van kortere duur was dan gepland.



Dan was de trainer te ouderwets, dan sloeg de werkwijze van de laptopcoach niet aan en dan weer greep de grootaandeelhouder in. Was er eens weinig aan te merken op de trainer, vertrok-ie een dag nadat Go Ahead op een paar tellen promotie misliep naar aartsrivaal PEC Zwolle. Altijd was er iets.



Maar inmiddels lijkt de onrust vervlogen uit de Adelaarshorst. Het stadion doet voor het eerst in jaren aan als een oase van rust. En dan niet omdat corona de galmen van de Engelse sferen aan de Vetkampstraat al bijna anderhalf jaar dempt, maar omdat de ambities van grootaandeelhouder Alex Kroes sneller dan verwacht gestalte krijgen.