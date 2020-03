Go Ahead Eagles vraagt WW-uitkering aan voor spelers

,,Wij gaan een beroep doen op de overheid’’ zegt directeur Jan Willem van Dop tegen De Stentor. ,,Zoals er wel meer zaken zijn die opgelost moeten worden voor de spelers. Denk alleen al aan onze buitenlandse jongens. Mogen die wettelijk gezien wel terug naar hun eigen land? Ze hebben drie weken geen training bij ons nu. Het zijn allemaal aspecten waarop we op korte termijn antwoord moeten zien te vinden. Dan kijken we verder, maar we laten ons nu niet gek maken.’’

Van Dop vreest ook dat het einde van de competitie niet haalbaar is: ,,Als we over drie weken verder kunnen voetballen, is het einde nog haalbaar. Dan moeten we de competitie misschien wat inkorten en de play-offs wellicht wegstrepen.” Het voetbalseizoen is niet van elastiek, weet Van Dop. ,,Vergeet niet dat op 1 juli ook alle arbeidscontracten aflopen.’’