Go Ahead Eagles stunt wéér bij FC Twente

FC Twente kwam langszij dankzij Aitor Cantalapiedra. De Spanjaard benutte eerst een strafschop en leverde ook de assist op de 2-2 van Bijen. Martijn Berden bracht Go Ahead Eagles in 69e minuut weer op voorsprong. Richard van der Venne tekende acht minuten later voor de 2-4 en bereidde even later ook de 2-5 van Rabillard voor.

FC Twente startte niet met de sterkste ploeg, met het oog op het competitieduel van vrijdag met RKC Waalwijk. Keito Nakamura bleef op de bank. Javier Espinosa en Haris Vuckic konden als invallers de dreigende uitschakeling ook niet meer voorkomen.



FC Twente, twaalfde in de eredivisie, won de KNVB-beker driemaal. De laatste eindzege was in 2011.