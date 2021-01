Go Ahead Eagles krijgt vanwege corona uitstel voor duel met TOP Oss

Geen trainingskampen Makelaars met handen in het haar: ‘We kunnen helemaal niets’

5 januari Gewoonlijk verblijven profclubs in deze periode van het jaar op trainingskamp in zonnige oorden. Vanwege de corona is dat nu nagenoeg onmogelijk. Gevolg: Een financiële catastrofe voor de organisatoren ervan. Over het verborgen leed in de voetbalindustrie. ,,Makelaars zijn kapot na een jaar zonder inkomsten.”