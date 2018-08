Go Ahead Eagles eerste koploper, NEC geeft ruime marge weg

NEC, Cambuur en Go Ahead Eagles worden ook tot de favorieten gerekend dit seizoen op het tweede niveau van Nederland. NEC en Cambuur stonden in Nijmegen direct tegenover elkaar. Door goals van Anass Achahbar en Sven Braken dachten de Nijmegenaren de drie punten in eigen huis te houden, maar de ploeg uit Leeuwarden toonde veerkracht. Via Kevin van Kippersluis en Emmanuel Mbende sleepte Cambuur er nog een punt uit: 2-2.



Go Ahead Eagles haalde zoals gezegd in eigen huis uit tegen Jong FC Utrecht en neemt daardoor als eerste ploeg de leiding in de Keuken Kampioen Divisie. Dankzij goals van Richard van der Venne, Gino Bosz, Thomas Verheijdt, Maarten Pouwels en Paco van Moorsel werd het maar liefst 5-0.