Giakoumakis sluit later aan bij VVV: ‘We gunnen hem een mooie stap, mits juiste prijs betaald wordt’

Volgens algemeen directeur Marco Bogers was er veel interesse in hem. ,,We gunnen die jongen een mooie stap in zijn carrière, mits daar de juiste prijs voor betaald wordt. We gaan ervan uit dat dat ook gaat gebeuren”, liet Bogers destijds weten. Vooralsnog is het echter niet tot een transfer gekomen.



VVV-Venlo heeft na vorig seizoen afscheid genomen van veertien spelers uit de A-selectie.