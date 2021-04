Gesloten Super League kan ook Ten Hag niet bekoren: ‘Solidariteitsgedachte ver te zoeken’

Nagenoeg fitte selectie

Met een nagenoeg fitte selectie wil Ajax morgenavond de voorlaatste hindernis naar het kampioenschap nemen. Als de koploper van de eredivisie FC Utrecht verslaat in de Johan Cruijff Arena, dan kan het zondag in het thuisduel met AZ de 35ste landstitel veiligstellen. Trainer Erik ten Hag beschikt over een nagenoeg fitte selectie in de aanloop naar het duel met zijn oude club uit de Domstad. Alleen de geblesseerde Daley Blind en André Onana (dopingschorsing) zijn er niet bij. ,,Met Daley gaat het goed”, zei Ten Hag over de international die aan een enkel is geopereerd. “Al heb ik zelden een chirurg horen zeggen dat zijn operatie slecht is verlopen. Het is nog te vroeg om te zeggen of hij het EK nog kan halen. Met zijn blessure zal dat er denk ik om hangen.”