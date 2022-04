Geschrokken Pascal Jansen moet met AZ alle zeilen bijzetten om play-offs te omzeilen

,,Je kan altijd verliezen”, zei Jansen vanmiddag tijdens het persmoment voor de wedstrijd van zaterdagavond tegen Heerenveen. ,,Maar het gaat om de manier waarop. Onze attitude was niet goed terwijl ons dat juist zo sterk heeft gemaakt dit seizoen.”

Jansen dook in de cijfers en vond bewijs voor zijn stelling. ,,PEC Zwolle heeft in dat duel meer persoonlijke duels gewonnen dan wij. Dat is typerend voor de wedstrijd wat mij betreft. Je moet meer duels winnen dan je tegenstander. Dat heeft te maken met bereidheid en dat is iets wat je zelf onder controle hebt.”

Jansen heeft twee weken na kunnen denken over de nodige maatregelen. ,,We hebben onszelf de vraag gesteld of er dingen anders moeten. Wijzigingen in de opstelling bijvoorbeeld, dat zou kunnen.”

AZ is door de nederlaag en door een overwinning van FC Twente weer op drie punten achterstand gezet als het gaat om de vierde plaats. Die wil Jansen terug. ,,We kunnen nog vijftien punten halen dit seizoen dus dat moet haalbaar zijn.”

En anders volgen alsnog play-offs. Overigens een seizoenseinde waar de club best goede herinneringen aan heeft. Vijf jaar geleden werd Europees voetbal veiliggesteld en brak Calvin Stengs bijvoorbeeld door tegen FC Groningen. ,,We houden er in elk geval rekening mee dat het seizoen langer kan duren voor ons. Ook wat betreft belasting. We gaan nu niet rekenen om het een en ander te ontlopen op voorhand.”