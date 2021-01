Gertjan Verbeek heeft wel oren naar avontuur in Zwolle: ‘PEC kan me bellen’

NAC zaait, prikt, verwarmt en schuift met lampen: ‘Grasmat kan zeker vier jaar mee’

13 januari Een geruststellende boodschap van de veldexpert. Het kapot getrapte veld in het Rat Verlegh Stadion is op 1 februari, als NAC Almere City ontvangt, voor een flink deel opgelapt. Wil Huijbregts, met zijn bedrijf verantwoordelijk voor de Bredase mat, laat zich niet kisten. ,,Wij gaan er driehonderd procent tegenaan om voor de topper het veld in optimale omstandigheden te hebben.”