Geroemde AZ-aanval staat nog droog: ‘Ik maak me niet ongerust’

Door Nik Kok



Myron Boadu is niet een spits die zich snel druk maakt. Zaterdag vocht hij ruim een uur lang zonder succes lijf-aan-lijfgevechten uit met de mastodonten die AS Monaco in de verdediging heeft staan. Hij miste het begin van de voorbereiding door een blessure en werkt toe naar volledige fitheid voor de wedstrijd op 26 augustus tegen Viktoria Plzen.



,,Het is kort dag, maar ik maak me niet ongerust. Donderdag in de oefenwedstrijd tegen Fortuna kan ik wel negentig minuten spelen. Als het seizoen echt begint dan staan we er. Ik kan je garanderen dat als bijvoorbeeld Oussama Idrissi een goal maakt, dat hij dan ook meteen los is.”