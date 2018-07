Gerbrands in turbulente zomer de stabiele factor bij PSV

Verrassing Van Gestel enige contractlo­ze speler mee op trainings­kamp

16 juli Drie kwartier in Made, zeventig minuten in Oudenbosch en een half uur tegen Sparta afgelopen zaterdag volstaan om de koffer te pakken en mee te gaan naar Manchester. De 18-jarige Freek van Gestel, vanaf zijn negende in de opleiding van NAC, is dé verrassing in de selectie die bestaat uit 22 man.