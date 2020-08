Gerbrands: Een nieuwe cultuur creëren kan alleen als je helemaal doorpakt

Een compleet andere technische staf onder leiding van Roger Schmidt probeert momenteel in Duitsland om 29 PSV’ers in topvorm te krijgen. Nou ja, bijna een compleet andere staf. ,,We hebben geprobeerd een volledig nieuwe cultuur te creëren en dat kan alleen als je een keer helemaal doorpakt”, zegt algemeen directeur Toon Gerbrands van PSV langs het veld bij hotel-residentie ‘Klosterpforte’.