Gepromoveerde clubs treffen elkaar in Sittard

‘Wat je in De Kuip hebt, heb je in Breda ook’

20 oktober ,,De meest gestelde vraag die ik deze week gekregen heb: Hoe het is om een derby te spelen? Toen met Willem II in 2016 was het een hele andere situatie. Het was zwaar beladen omdat het de finale van de play-offs was. Het is niet te vergelijken met nu.”