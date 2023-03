Georginio Wijnaldum bij rentree meteen benoemd tot reserve-aanvoerder Oranje

Panenka | ‘Het wordt wel vermoeiend dat Arne Slot altijd precies het goede zegt’

Met de 2-3 overwinning in de Klassieker tegen Ajax deelde Feyenoord een mokerslag uit in de strijd om het landskampioenschap. ,,De supporters nemen al ongeremd een voorschot op de titel, als Feyenoord dit nog weggeeft wordt het een drama”, zegt Sjoerd Mossou. Samen met Hidde van Warmerdam bespreekt hij het bewogen voetbalweekend in de nieuwe aflevering van voetbalshow Panenka.