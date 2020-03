Gemengde gevoelens bij Berghuis: ‘Thomas heel even kwijt en zij scoren meteen’

Berghuis baalde tegenover FOX Sports van het gebrek aan concentratie bij Feyenoord vlak na rust. Cody Gakpo scoorde en bracht zo het vertrouwen bij PSV helemaal terug. ,,We zeiden nog in de rust: je moet het even doortrekken tot 20, 25 minuten na rust. Nu waren we Thomas even kwijt en scoren zij meteen. Leroy Fer had mee kunnen lopen of Botteghin had hem over kunnen nemen. Nu kon Gakpo scoren, dat was jammer. Echt een slordig momentje.”



Berghuis vond dat zijn ploeg het duel controleerde. ,,PSV begon toch in 4-4-2 en wij konden steeds een extra man vinden op het middenveld. Daarin waren we soms een beetje slordig, maar het werkte wel.” Over zijn onderlinge duels met Ricardo Rodriguez wilde hij niet veel kwijt. ,,Het ging wel aardig denk ik. En ik zwerf sowieso, ongeacht de tegenspeler.”



Feyenoord blijft door het gelijkspel derde en heeft een punt meer en een wedstrijd minder gespeeld dan PSV. ,,In ieder geval hou je PSV, een directe concurrent, op afstand. Vanavond gaan we kijken wat AZ doet, maar het zijn nog drie punten (en een wedstrijd meer gespeeld, red.). Dat vind ik vrij veel.”