Gemakzuchtig na 7-1? Resultaten werken voor Feyenoorders juist als doping

Klaiber over geel Kuipers: ‘Ik vond het best zielig dat-ie dat deed’

16:36 De grootste smet op het bereiken van de bekerfinale door FC Utrecht was de late gele kaart van Sean Klaiber (25), die geschorst is voor de eindstrijd tegen Feyenoord. De rechtsback vertelt over de ‘emotionele rollercoaster’ waarin hij zat. ,,Dit is gewoon hoe ik ben.”