Gelijkspel voelt voor Memphis als verlies: ‘Zeker als je de winnende op de schoen hebt’

Memphis ervoer het duel met Polen als een lastige wedstrijd. ,,Zij zakken in, zeker in de eerste helft. Dan zij de ruimtes klein. Komen ze ook nog op voorsprong, terwijl ze eigenlijk nog geen kans hebben gehad. Dan staan ze met tien achter de bal.”



Toch hield Oranje hoop op een goede afloop. ,,We zeiden in de rust dat we rustig moesten blijven", aldus de captain. Polen kwam al snel in de tweede helft op 0-2. ,,Dat was een mentale tik. We zijn er goed mee omgegaan. We hebben gevochten, bleven voetballen en altijd in onszelf geloofd. Maar moeizaam ging het wel.”