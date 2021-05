Gelijkspel in Groningen zware teleurstelling voor AZ

Alleen een monsterzege en een nederlaag van PSV in de laatste speelronde kan AZ nog een plek hoger brengen, maar dat is uitgesloten. Daarvoor is het verschil in doelsaldo te groot.



AZ kon weinig potten breken in Groningen en creëerde erg weinig kansen. Alleen de van corona herstelde Teun Koopmeiners was in de twaalfde minuut dicht bij de openingstreffer. De aanvoerder draaide een vrije trap richting de tweede paal, maar paal en lat voorkwamen dat de bal in het doel ging. Namens FC Groningen kwam het gevaar eveneens uit vrije trappen. Ramon Pascal Lundqvist schoot twee keer naast. Arjen Robben begon bij de ploeg van trainer Danny Buijs na zijn glansrol van afgelopen weekend op de bank.



Bekijk hier de samenvatting van FC Groningen - AZ (Premium)



Na de onderbreking ontsnapte AZ aan een achterstand toen Ahmed El Messaoudi in kansrijke positie nipt over schoot. Diezelfde Messaoudi was even later opnieuw dicht bij een doelpunt. Een fraaie omhaal van hem werd van de lijn gehaald door Jonas Svensson.

Volledig scherm Arjen Robben in duel met Bruno Martins Indi. © ANP

Bij FC Groningen liep Arjen Robben vanaf het begin van de tweede helft warm. Hij kwam binnen de linnen in de 83ste minuut, en kreeg zo nog ruim tien minuten de tijd om zijn kunsten te laten zien. De Groningse vedette kwam echter nauwelijks in het spel voor.

Ondanks dat AZ móést, kwam het niet tot een slotoffensief, op een schotje van Calvin Stengs na. Zo eindigde het duel in een voor AZ tegenvallende 0-0 en is het seizoen voorbij. De Alkmaarders spelen volgend seizoen in de Europa League. FC Groningen is door dit punt zeker van de play-offs om Europees voetbal.

Bekijk ook de uitslagen en de stand in de eredivisie en het programma van de laatste speelronde.