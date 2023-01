Gehavend Ajax kent geen problemen met FC Den Bosch en is ronde verder in TOTO KNVB Beker

Bij Ajax raakt de ziekenboeg alsmaar voller en voller. Na Steven Bergwijn, Steven Berghuis en Mohamed Kudus konden ook Jurriën Timber en Edson Alvarez door ziekte niet meedoen aan de bekerwedstrijd. Brian Brobbey ontbrak door een schouderblessure, waardoor Lorenzo Lucca in de spits begon. De opvallendste speler stond echter onder de lat: Gerónimo Rulli maakte zijn debuut. Zoals verwacht was Ajax sterker dan FC Den Bosch, maar lukte het de Ajacieden lange tijd niet om door de Bossche muur heen te voetballen. Na twintig minuten werden de Amsterdammers geholpen door scheidsrechter Edwin van de Graaf die naar de stip wees na een onvoorzichtige sliding van Dino Halilovic. De verdediger raakte Kenneth Taylor en veroorzaakte een strafschop. Dusan Tadic benutte het buitenkansje en zorgde voor de 0-1.

Kwalitatief onmachtig

In de tweede helft gebeurde er weinig. FC Den Bosch beschikte niet over de kwaliteiten om het Ajax moeilijk te maken en werd nooit gevaarlijk. Kenneth Taylor bepaalde uiteindelijk de eindstand op 0-2 met een fijne schuiver in de korte hoek. Schreuder besloot na die treffer Olivier Aertssen, Victor Jensen, Christian Rasmussen en Jorrel Hato in te brengen. De 18-jarige Aertssen en pas 16-jarige Hato debuteerden in de hoofdmacht.



Ajax was wel toe aan een succesje, na vier competitieduels op rij zonder zege. De club bleef ook weer eens zonder tegentreffer. Dat gebeurde voor het laatst op 10 september vorig jaar tegen sc Heerenveen (5-0). De winst geeft weinig houvast voor het competitieduel van zaterdag met FC Twente. Daarvoor bood Den Bosch te weinig weerstand en misten de bezoekers te veel spelers.