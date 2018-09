Geen zorgen voor Van Bommel, Bergwijn en Zoet zijn fit

Van Bommel had het duo woensdag in het bekerduel met de amateurs van Excelsior Maassluis (4-0-zege) buiten de selectie gelaten wegens lichte klachten, maar ze zijn fit genoeg om tegen NAC weer aan de aftrap te staan. Van Bommel weet dat het rommelt bij NAC, waar technisch directeur Hans Smulders werd ontslagen. ,,Maar een wedstrijd tegen PSV kan precies de ommekeer betekenen'', waarschuwde hij.

Van Bommel hoorde vrijdag van de ontwikkelingen in Breda, waar trainer Mitchell van der Gaag met zijn ploeg pas drie punten verzamelde. ,,De trainer doet goed werk'', oordeelt hij. ,,Maar als het er niet uit komt, wordt het onrustig. En dat werkt toch door.'' Van Bommel kent in tegenstelling tot zijn collega bij NAC geen zorgen. Bij zijn ploeg is het, zeker na de 3-0-zege vorige week op Ajax, goed toeven. Afgelopen week kreeg Pablo Rosario te horen dat hij voor het eerst is opgenomen in de voorselectie van Oranje. Bang dat de middenvelder gaat zweven is Van Bommel niet. ,,Daar hoef ik niets aan te doen. Mijn spelers zijn volwassen genoeg om hier goed mee om te gaan en elkaar af en toe te corrigeren. Ik denk niet dat zij gaan zweven.''