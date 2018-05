Geen woord over Ajax, maar Labyad laat zich gelden

De naam Zakaria Labyad zingt al de hele dag rond in verband met zijn aanstaande transfer naar Ajax. Hij liet het vanavond tegen sc Heerenveen (4-3) ook over andere dingen gaan door twee keer te scoren in de tweede helft, nadat hij in het eerste bedrijf totaal onzichtbaar was. ,,We zijn nog steeds favoriet.”

Door Tim Reedijk



Vandaag kwam naar buiten dat Labyad komend seizoen zal worden herenigd met trainer Erik ten Hag bij Ajax, al ontkent de Marokkaans international dat nog in alle toonaarden. ,,Als er zoveel in de media komt, weet je dat veel ogen op je zijn gericht. Dat is ook normaal. Maar ik speel al acht jaar betaald voetbal en weet hoe ik ermee moet omgaan. Ik heb het elftal erover gesproken en eerlijk verteld wat er aan de hand is. Dat er niks aan de hand is, dat er niks speelt en dat we ons volledig moeten focussen op de wedstrijd. Ook ik.”

In de eerste helft kreeg Labyad geen voet aan de grond. ‘Heel kwaad’ was hij dan ook op zichzelf in de rust. ,,We waren heel slecht in de eerste helft, dan is het moeilijk om als individu goed te spelen. Ik ben geen wereldklassevoetballer, ik ben geen Messi. Dan zoek je naar dingen die je wel goed kan doen. Als spits word je afgerekend op doelpunten. Dan zijn momenten belangrijk als je er niet goed in zit, dan is er altijd een halve kans die een goal kan zijn. Dat is vandaag gebleken.”

Over scheidsrechter Ed Janssen had de middenvelder annex aanvaller geen goed woord over. Hij stuurde teamgenoot Yassin Ayoub weg met twee gele kaarten, de tweede omdat hij een cynisch duimpje opstak na zijn eerste. ,,Dat vond ik niet terecht”, aldus Labyad. ,,Hij zei zelf ook een woord tegen me in de eerste helft wat niet kan, waarvoor ik rood zou hebben gekregen als ík het had gezegd. Vervolgens geeft hij heel kinderachtig rood. Hij probeerde ons uit de wedstrijd te halen.”