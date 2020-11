Geen uitduels, geen sfeer, niet ouwehoeren, Ivo is er wel klaar mee: ‘Het is nep’

Door Johan Inan



,,We hebben Ajax laatst gevraagd hoelang we nu seizoenkaarthouder zijn. Het archief van de club reikte niet zover, maar volgens onze berekeningen zouden mijn vader, mijn broertje en ik nu voor het zestiende opeenvolgende seizoen de thuiswedstrijden in de Arena bezoeken’', vertelt Ivo Diepstraten (28) uit Dronten.



,,Op zondagmiddag vertrokken we altijd rond 12.30 uur. Hoe dichter bij het stadion, hoe meer gezelligheid we zagen. Dan namen we in vak 401 plaats met een biertje, tussen supporters die we onderhand allemaal kennen.