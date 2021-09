Geen transfer of promotie, maar Botman ziet bij Jong Oranje en Lille genoeg uitdagingen

Door Johan Inan



Voor de 21-jarige Botman was het even schakelen toen hij zich vorige week weer bij Jong Oranje meldde. Waar hij er als een soort oudgediende geldt, kwam hij in de Zeister bossen liefst vijftien nieuwelingen tegen. Driekwart van de groep waarmee hij het EK in Hongarije speelden in maart en juni, kwam leeftijdstechnisch niet meer in aanmerking voor de volgende kwalificatiecyclus.