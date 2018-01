Geen plek meer voor Tobiasen in Sparta-staf

Voor Tobiasen wordt, zoals het officieel heet, ‘naar een andere functie gezocht binnen Sparta’. Komende dagen zal blijken wat op spelersfront gaat gebeuren op Het Kasteel. Zoals bekend wil de leiding de selectie zo snel mogelijk versterken. Bovendien zullen nog spelers af gaan vloeien. Vandaag trok al een speler zijn conclusies: George Dobson. De Engelsman, die al langer weg wilde, besloot in overleg met Sparta zijn contract te ontbinden.



Anderen, zoals Bart Vriends, ruiken daarentegen weer hun kansen. Vriends mocht weg onder Pastoor, maar krijgt onder Advocaat nu weer de mogelijkheid om te zien wat hij waard is. ,,Heel mooi voor mij”, zegt Vriends. ,,Het is een nieuwe start.” Hij vervolgt: ,,We hebben goed en fanatiek getraind. Dat is een lekker gevoel. Ook voor mij. Voor mij is het een mooie aanleiding om te laten zien om de mededeling die ik voor de winterstop kreeg onterecht was. Ik was daar echt niet over te spreken. Vooral omdat ik -vanwege mijn blessure- op het veld niet kon laten zien wat ik waard was. Nu is het voor mij weer een blanco pagina en dat is fijn.”