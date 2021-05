Geen play-off-finale in de Kuip tegelijk met songfestival

De Gegenpres­sing Podcast | Ontwapenen­de De Rooij, op de banken voor NAC en geen angst voor FC Emmen

17:51 In De Gegenpressing Podcast bespreken clubwatchers Yadran Blanco, Dennis Kas en Joost Blaauwhof de actualiteit rondom NAC. Aflevering 46 staat in het teken van de eclatante zege in de kwartfinale van de play-offs op FC Volendam.