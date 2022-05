Geen feest op de Coolsingel, mogelijke huldiging van Feyenoord in de Kuip

Geen feest op de Coolsingel, geen spelers op het balkon van het Stadhuis. Mocht Feyenoord de finale tegen AS Roma winnen, dan vindt de huldiging op vrijdag 27 mei om 13.00 uur in de Kuip plaats. ,,Ontzettend jammer.’’

Veel supporters keken er al reikhalzend naar uit. Eindelijk weer met zijn allen naar de Coolsingel. In 2017 bij het behalen van het landskampioenschap verliep de huldiging feestelijk. Maar een huldiging op die plek gaat niet lukken, mocht Feyenoord de Italiaanse club AS Roma verslaan in de finale van de Conference League. Volgens de gemeente is het niet mogelijk om zo’n groot evenement veilig te kunnen organiseren. Reden? Er is te weinig personeel en materiaal beschikbaar.

Lees ook Geen aanvullende kaartverkoop Conference League-finale Feyenoord na fout UEFA

Teleurstelling

Supportersvereniging FSV De Feijenoorder is teleurgesteld over het besluit, zegt medewerker Carli Klijn: ,,Wij als supportersvereniging vinden dat een huldiging, zeker naar aanleiding van een Europees toernooi, moet plaatsvinden waar het hoort. En dat is op de Coolsingel. Daar hebben we mooie momenten meegemaakt en mooie prijzen gevierd. Het is heel bijzonder om daar te mogen staan’’, zegt hij.

Quote Op de Coolsingel hebben we mooie momenten meegemaakt en mooie prijzen gevierd.

,,De Coolsingel, dat is een traditie die we in ere willen houden. Niet alleen omdat het een historisch moment is, maar ook omdat er supporters bij zullen zijn die daar herinneringen hebben liggen. Omdat ze bijvoorbeeld vorige successen hebben gevierd op de Coolsingel met iemand die ze zijn verloren. En er zijn ook supporters die zo’n huldiging voor het eerst meemaken.’’

‘Traditioneel’

De mogelijkheden voor een huldiging zijn besproken met burgemeester Aboutaleb, de directie van Feyenoord en de zogenoemde driehoek (een overlegorgaan van lokale overheid, politie en het Openbaar Ministerie). Daarop is besloten om een eventuele huldiging in het stadion te laten plaatsvinden. Mocht de Kuip vol zijn, dan is de huldiging ook op het Van Zandvlietplein te volgen. Meer informatie daarover volgt op een later moment.

Toch is de Coolsingel voor supporters dé plek om de successen van Feyenoord te vieren. Volgens de gemeente ‘is er een uitvraag gedaan bij verschillende productiebedrijven om een dergelijk grootschalig evenement veilig te kunnen organiseren. Al snel werd duidelijk dat deze bedrijven allen te kampen hebben met een tekort aan materiaal en personeel. Dit is een belangrijk onderdeel van de organisatie van de huldiging’, schrijft de gemeente, die benadrukt dat bezoekers er op moeten kunnen rekenen dat alles veilig verloopt.

Volledig scherm Feyenoord viert de titel op de Coolsingel. © Pim Ras Fotografie

Feyenoord-directeur Dennis te Kloese schrijft: ,,Het is natuurlijk echt ontzettend jammer dat de traditionele gang van spelers en staf naar het bordes van het stadhuis niet kan worden gemaakt mocht de finale worden gewonnen. De burgemeester, die daar net zo over denkt, heeft ons vandaag echter heel duidelijk aangegeven dat het onverantwoord zou zijn en dus niet kan.’’ Ook laat hij weten dat het, mocht het zo ver komen, er alles aan wordt gedaan om een onvergetelijke huldiging te organiseren.

Debat

De grootste partij van de stad Leefbaar Rotterdam heeft direct een debat aangevraagd, dat donderdag zal worden gevoerd. De partij wil dat er alles op alles wordt gezet om een huldiging op de Coolsingel mogelijk te maken.

Burgemeester Aboutaleb schrijft in een reactie: ,,De stad Rotterdam is trots op de finaleplaats van Feyenoord. Als de ploeg wint dan zou het fantastisch zijn om met hen op het balkon van het Stadhuis te staan met vele toeschouwers. Tot ieders en mijn grote teleurstelling is een huldiging op de Coolsingel praktisch niet haalbaar. Daarom is, in overleg met Feyenoord, als locatie gekozen voor een eerbetoon in de Kuip.’’

Amsterdam kampt met hetzelfde dilemma. Aartsrivaal Ajax kan woensdagavond het landskampioenschap winnen. Een eventuele huldiging vindt ook daar in het stadion plaats.

Bekijk onze video's over Feyenoord in onderstaande playlist:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.