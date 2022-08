Geen Champions League en Luuk de Jong uitgeschakeld, maar Ruud van Nistelrooij houdt bij PSV de moed erin

Excelsior winkelt bij Bayern München en strikt middenvel­der Fein: ‘Interes­san­te speler voor ons’

Excelsior heeft zich per direct versterkt met Adrian Fein. De Duitse middenvelder tekent voor twee seizoenen (plus een optie voor extra jaar) en levert fors in om bij de Rotterdammers aan de slag te gaan. Het is een fijne opsteker in een lastige zoektocht voor de Rotterdammers.

24 augustus