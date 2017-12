Geels betreurt ophef na curieuze uitspraken over Van der Kuijlen

Ruud Geels betreurt het dat ophef is ontstaan over een door hem gegeven interview in het voetbalblad ELF, waarin hij curieuze uitspraken lijkt te hebben gedaan over 'mister PSV' Willy van der Kuijlen.

Geels, goed voor 265 goals in de nationale competitie (de meeste goals maakte hij in dienst van Ajax, red.) zou tegen ELF gezegd hebben dat Van der Kuijlen (311 eredivisiegoals) een deel van zijn goals cadeau kreeg. Ook zou het zo zijn dat hij zijn 3 treffers voor MVV in de eerste divisie gemaakt zou hebben. Dat laatste klopt sowieso niet, omdat Van der Kuijlen met MVV in seizoen 1981-1982 in de eredivisie actief was en daar nog 16 duels speelde. Zijn laatste eredivisiegoal (in 1982) maakte hij nota bene in een thuisduel van de Maastrichtse formatie met PSV, dat in 1-7 eindigde.

Geels claimt dat hij verkeerd is geciteerd door ELF. ,,Ik heb dat helemaal nooit gezegd en verstond de journalist niet goed. Ze hebben me een klein stukje laten teruglezen en ik vond het eigenlijk wel best. Het maakt me trouwens ook helemaal niet uit wie er topscorer is, maar dat moet dan wel gewoon Willy zijn geweest. Willy kreeg geen goals cadeau en die 3 goals bij MVV zullen er ook niet veel toe doen. Zoiets zou ik nooit over hem zeggen, Willy was namelijk een hele grote voetballer."

België

Geels speelde in zijn carrière ook in het buitenland (bij Club Brugge en Anderlecht) en kon in die drie jaar zijn totaal in de eredivisie dus niet uitbreiden. Hij kwam ook een seizoen uit voor PSV (1981-1982), het jaar waarin Van der Kuijlen voor MVV speelde. Ze begonnen bij PSV wel nog samen aan het seizoen, maar Van der Kuijlen verkaste al snel naar Maastricht.