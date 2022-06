Gedrag Overmars was al bekend bij vrouwenteam Ajax: ‘Er was een angst om het te melden, want dan lig je eruit’

Bij het vrouwenteam van Ajax was al veel langer bekend dat Marc Overmars ongepaste berichten stuurde aan vrouwen. Niemand durfde echter aan de bel te trekken vanwege de angstcultuur die binnen de club heerste. Dat zegt Daphne Koster, manager Ajax Vrouwen, in de documentairereeks Op weg naar de top , die volgende week wordt uitgezonden.

Overmars stapte begin februari gedwongen op als directeur voetbalzaken bij Ajax, nadat bekend was geworden dat hij zich schuldig had gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. Hij stuurde onder meer dickpics naar vrouwelijke medewerkers en vertoonde ‘stalkerig gedrag’. Overmars bood excuses aan, om zes weken later aan de slag te gaan als technisch directeur bij Royal Antwerp FC.

Bij Ajax begon hij in 2012 als directeur. In de vierdelige documentaire Op weg naar de Top van Mildred Roethof bespreekt Daphne Koster de periode tussen 2012 en 2017, toen zij bij Ajax speelde. Hoewel de vrouwelijke speelsters het niet in detail bespraken, deden al verhalen de ronde over de berichtjes die Overmars stuurde.

‘Wat doen die vrouwen hier?’

Koster zegt niet of zij zelf, of andere voetbalsters, ongepaste berichten ontvingen. Wel legt ze uit waarom zij niet aan de bel trok. “Je zegt er niets over omdat je weet, het is toch de td (technisch directeur - red.) en je kunt het niet hardmaken, het zijn verhalen (...) Je komt in een omgeving waarin veel mensen al zeggen: ‘wat doen die vrouwen hier?’ Dan weet je ook wel: als je dit gaat aankaarten, dan is het makkelijkste dat jij er uit gaat (...) Er is een angst om het te melden, want dan lig je eruit. Dat zorgt er voor dat zoiets kan gedijen in een organisatie.”

Dat Koster – momenteel manager vrouwenvoetbal bij Ajax – zich zo expliciet uitspreekt is opvallend, aangezien de club de afgelopen maanden slechts summiere informatie gaf over de kwestie. Vorige maand werd bekend dat het onderzoek van het Instituut Sportrechtspraak (ISR) naar de zaak-Overmars vertraagd wordt, omdat Ajax nauwelijks bereid is om mee te werken, vrouwen zich niet melden en Overmars evenmin wil praten.

Extern bureau

De club schakelde wel een extern bureau in dat onderzoek deed naar grensoverschrijdend gedrag. De uitkomsten houdt het binnenskamers. De buitenwacht moet het tot nu toe stellen met een kort persbericht van begin mei, waarin staat dat ‘een aantal vrouwen binnen Ajax is geconfronteerd met ongewenst gedrag’. ‘Dit varieert van foute grappen en denigrerende of kwetsende opmerkingen, tot een ongewenste arm om de schouder en ander opdringerig gedrag.'

Het onderzoek bevestigt 'de ernstige aard’ van Overmars’ gedrag en erkent dat vrouwen het moeilijk vinden een klacht in te dienen uit angst voor repercussies. Bij het bekendmaken van zijn vertrek meldde Ajax dat hij ‘gedurende een langere periode’ grensoverschrijdende berichten had verstuurd aan meerdere vrouwen. Afgaande op Kosters uitspraken zou dat dus om vele jaren zijn gegaan.

Documentaire Op weg naar de top In het vierluik Op weg naar de top toont documentairemaakster Mildred Roethof de emancipatiestrijd van vrouwelijke voetballers. “Meisjes die het willen maken in de voetballerij worden geconfronteerd maar enorm veel hobbels op hun pad. Dat begint al bij amateurclubs, waar meisjesteams veel minder aandacht krijgen. Maar vrouwen die de top hebben bereikt verdienen vaak nog steeds geen stuiver. Pas deze maand kondigde de KNVB aan dat de basispremie die mannelijke en vrouwelijke internationals ontvangen gelijk wordt getrokken. Prachtig nieuws, maar daarvoor was het wel nodig dat onder andere wij druk zetten.”

De vierdelige documentaire Op weg naar de Top wordt van maandag 4 juli t/m maandag 7 juli uitgezonden op NPO3 (21.50 uur) en is te zien via NPO Start