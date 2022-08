Geblunder kost PSV Champions League-ticket: Giovanni van Bronckhorst viert feest met Rangers

Strijd om CL-ticketPSV is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de Champions League. De ploeg van Ruud van Nistelrooij verloor vanavond in het Philips Stadion in Eindhoven met 0-1 van Rangers FC, de club van Giovanni van Bronckhorst.

PSV is dus opnieuw veroordeeld tot de Europa League. En dat komt aan in Eindhoven, waar ze juist hoog in hebben gezet.



De spanning hing woensdagavond in de lucht in het broeierige Eindhoven, waar tientallen Champions League-miljoenen op het spel stonden. Bij Rangers wisten ze aanvankelijk niet wat ze mee maakten, nadat de spelersbus bij het stadion werd geblokkeerd door honderden PSV-supporters. Trainer Giovanni van Bronckhorst sprak zijn verbazing uit, vroeg uitstel van de aftrap aan, maar dat kreeg hij niet. Hij zette zijn ploeg juist op scherp.

Rangers begon in elk geval vele malen scherper dan het makke PSV, dat met dezelfde elf als in Glasgow (2-2) startte. Het eerste halfuur had de thuisploeg weinig tot niets in te brengen, de ruimtes waren veel te groot en aan de bal was het veel te slordig. Rangers strafte het toen nog niet af, John Lundstram schoot bijvoorbeeld ruim naast.

Na die overlevingsfase toonde PSV - gesteund door het tjokvolle Philips Stadion - vlak voor rust heel even een teken van leven: Luuk de Jong gleed net onder een bal door en trof later nog de doelman, Ibrahim Sangaré knikte over en de door Manchester United begeerde Cody Gakpo kreeg nog de beste kans, maar het lukte hem niet om tussen de palen te schieten.

En dus bleef het 0-0 bij rust. In de tweede helft kreeg PSV direct een flinke tik te verwerken; captain De Jong kon door een blessure niet verder en werd vervangen door Xavi Simons. Dat maakte het er voor PSV niet makkelijker op, zo bleek wel. Rangers bleef de bovenliggende partij en raakte via Thomas Lawrence eerst nog de lat, voordat het voor PSV pas écht fout ging.

In de 60ste minuut passte Walter Benítez op André Ramalho, die de bal slecht aannam. Zó slecht dat Malik Tilman hem afpakte en breed legde op Antonio Colak, die wel erg simpel kon scoren. Juist de ervaren Ramalho ging dus de mist in, hij werd ook meteen gewisseld door trainer Ruud van Nistelrooij.

Na die goal perste PSV er nog een slotoffensiefje uit, met een kans van Gakpo een kwartier voor tijd als grootste mogelijkheid. De Eindhovense aanvaller trof echter het lichaam van doelman Jon McLaughlin. En zo maakt PSV zich op voor een nieuw seizoen in de Europa League, het tweede Europese niveau.

Volledig scherm © ANP

Volledig scherm © Pro Shots / Toin Damen

Volledig scherm © ANP

