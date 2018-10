Geblesseerde Tadic zaterdag weer inzetbaar

Tadic klaagde na het duel met Feyenoord over pijn in zijn lies. ,,Ik heb echt veel last”, zei hij. Tadic hoeft woensdag daarom ook niet in actie te komen in het bekerduel met Go Ahead Eagles. Trainer Ten Hag heeft ook Hakim Ziyech, André Onana en Frenkie de Jong niet in zijn selectie opgenomen.