Geblesseerde Bruno Martins Indi haakt af bij Oranje

Martins Indi viel zondag in de met 2-1 gewonnen wedstrijd tegen Ajax uit met een bovenbeenblessure. ,,Er wordt nog wel een mri-scan gemaak, maar hij zal zich waarschijnlijk niet meer gaan melden", liet bondscoach vandaag weten in zijn persconferentie. ,,Het ziet er somber uit.’’

Er wordt geen vervanger opgeroepen voor Martins Indi. ,,Ik roep niemand anders op. Er zijn veel geblesseerde spelers, we zijn geen revalidatieoord. Welke spelers nog in beeld zouden kunnen zijn? Dat weten de spelers zelf wel. Dat kan iedereen bedenken, maar ze moeten leveren bij hun club. Dat is hun enige kans.’’