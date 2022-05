Gakpo vindt penalty Feyenoord ‘belachelijk’: ‘Jammer dat het zo wordt beslist’

Cody Gakpo was met twee goals de grote man bij PSV, maar de aanvaller zag dat het toch niet genoeg was voor de zege in de topper met Feyenoord (2-2). De gelijkmaker kwam van de voet van Cyriel Dessers na een discutabele penalty.

Gakpo is duidelijk in zijn oordeel. ,,Ik denk dat het geen penalty is. Hij schoot van dichtbij zo hard. Mauro draait gewoon weg, kan er niks aan doen. Ik vind het belachelijk, echt’’ aldus de PSV-aanvaller tegenover ESPN.

Met nog twee duels te spelen, is de voorsprong van Ajax nog altijd 4 punten. ,,Dit is echt zonde. Jammer dat het zo wordt beslist. Ook bij ons thuis tegen Ajax was het discutabel (bal leek over zijlijn voor 1-2 van Mazraoui, red.) en nu weer.’’

Dessers, die de penalty benutte, kreeg de beelden te zien. ,,Hij probeert zijn arm weg te trekken, dan is het heel ongelukkig. We hebben al zo vaak pech gehad. We hebben nu een meevaller. Ik vind het licht, je kan hem geven maar er zijn er ook die hem niet geven. Los van de penalty vond ik de scheidsrechter erg goed vandaag. Het was een mooie middag, maar ik weet niet of alle Feyenoord-fans er blij mee zijn.”

