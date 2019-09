Gakpo over briefje en invalbeurt tegen Ajax: ‘Het heeft goed uitgepakt’

Malen: We speelden de counter niet goed uit

20:26 Met zijn zevende competitietreffer zorgde PSV’er Donyell Malen in Eindhoven voor de gelijkmaker (1-1) tegen Ajax. Daarbij bleef het in de topper waarin eerder Quincy Promes de Amsterdammers op voorsprong had gezet. ,,Je wilt natuurlijk winnen. Maar als je met 1-0 achter komt, wil je vooral niet verliezen. Dat is gelukt, maar ik houd er gemengde gevoelens aan over”, zei Malen bij FOX Sports.