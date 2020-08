Gakpo en Lammers bezorgen PSV zege tegen Duitse derdeklasser

Gakpo zette de ploeg van nieuwe trainer Roger Schmidt na elf minuten op voorsprong door vanaf de rand van het zestienmetergebied raak te schieten: 1-0. Na rust raakte Ritsu Doan nog de paal, waarna spits Lammers een kwartier voor tijd het duel besliste met de 2-0. Lammers maakte in de slotfase ook nog de derde Eindhovense treffer na een combinatie met Richard Ledesma.



PSV speelde beide helften met een ander elftal. Érick Gutiérrez viel na ongeveer een uur geblesseerd uit en hij werd vervangen door de Amerikaan Chris Gloster.



In de spitsenstrijd maakten Lammers en Noni Madueke dit weekend een goede indruk. Ze scoorden allebei (Madueke zaterdag tegen SC Verl), in tegenstelling tot Maxi Romero. De Argentijn kwam minder in het spel voor, maar was wel actiever aanwezig dan voorheen. Onder meer bij het zetten van druk liet hij zich gelden, maar hij kwam door een combinatie van factoren amper in scoringspositie.



Zaterdag had PSV al met 3-0 gewonnen van SC Verl. Madueke nam toen alle doelpunten voor zijn rekening.