Gakpo droomt na glansrol van EK met ‘groot’ Oranje: ‘Daar doe je het allemaal voor’

De kwartfinales, halve finales en finale van het jeugd-EK zijn van 31 mei tot en met 6 juni. Het Nederlands elftal speelt het EK van 11 juni tot en met 11 juli.



Gakpo stond sinds half januari aan de kant met een enkelblessure. Hij was net op tijd fit om deel uit te maken van de selectie voor de groepsfase van het EK met Jong Oranje. Tegen Jong Hongarije scoorde de buitenspeler twee keer en stond hij met een dieptepass aan de basis van de openingstreffer van Dani de Wit.



,,Ik heb hier de kans gekregen om de eerste negentig minuten weer te maken. Dat is goed geweest voor mijn inhoud en mijn ritme in de wedstrijden. Daar kan ik op voortborduren”, zei Gakpo, die de kwalificatie met Jong Oranje in de kleedkamer vrij uitbundig vierde. ,,Toen we binnenkwamen was er even opluchting, bij ons allemaal. We hebben hier twee jaar lang hard voor gewerkt. Nu zijn we door de poulefase heen. Er was muziek, er werd gedanst. Op het nummer Viva Hollandia, als ik de titel goed heb.”