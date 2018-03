Gabor Babos keert terug bij NEC als keeperstrainer: 'Heel mooi avontuur'

Babos neemt voorlopig de taken van Wilfried Brookhuis over. Hij sluit als keeperstrainer aan bij de staf van NEC en zal de keepers van het eerste, het jong-elftal en de A-junioren onder zijn hoede nemen.



Brookhuis (56) werd eerder deze maand in het ziekenhuis opgenomen nadat hij onwel was geworden na de training. Uit onderzoek bleek dat de keeperstrainer een kleine bloeding in de hersenen heeft gehad. ,,Dat het zo snel mogelijk weer beter met hem gaat, dat is natuurlijk prioriteit. Maar de komende tijd zal ik NEC helpen”, aldus Babos. Brookhuis was al keeperstrainer toen Babos nog bij de Nijmegenaren onder de lat stond.



,,Vanaf morgen gaat de focus op NEC. De komende tijd zal ik er alles aan doen om de keepers optimaal voor te bereiden op de laatste acht wedstrijden”, geeft Babos aan. NEC staat tweede in de eerste divisie, achter Jong Ajax, dat niet mag promoveren. Fortuna Sittard, derde, heeft vier punten minder. ,,NEC hoort natuurlijk in de eredivisie”, benadrukt de Roosendaler.