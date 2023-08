Ga er nog maar eens goed voor zitten, Excelsior-uit kan zomaar de laatste wedstrijd van Mohammed Kudus bij Ajax zijn

FC Twente maakt er drie in Letland en plaatst zich voor play-offs Conference League

FC Twente is nog één horde verwijderd van deelname aan de Conference League. De ploeg van Joseph Oosting overtuigde niet in de return met Riga FC, maar liep in de slotfase wel weg naar 3-0. Daan Rots, Gijs Besselink en Naci Ünüvar waren de doelpuntenmakers. Tegenstander in de play-offs wordt nu het Turkse Fenerbahçe.