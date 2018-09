Frenkie de Jong nieuwsgierig naar Oranje

Video Koeman gunt Sneijder positie in de schijnwer­pers

18:08 Ronald Koeman kijkt uit naar het duel met Peru waarin Wesley Sneijder afscheid neemt van Oranje. Dat de kleine recordinternational alle aandacht zal opeisen, is volgens de bondscoach geen probleem. ,,De wedstrijd staat niet helemaal in het teken van Wesley Sneijder, er staan nog tien spelers op het veld. Maar het is logisch dat het over Wesley gaat. Hij verdient het ook."